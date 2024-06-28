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Кузнецов Максим Васильев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кузнецов Максим Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
107-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.01.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Кошелевка, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
22.01.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 16 (152)
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Михайлин Димитрий Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прохорова Евдокия Павлова, дочь-девица (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Прохоров Павел Николаев, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Кузнецов Максим Васильев, крестьянин (д. Кошелевка, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кусков Косьма Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Родионов Максим, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Швырков Михаил Матвеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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