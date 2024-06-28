Михайлин Димитрий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлин Димитрий Иванов

Михайлин Димитрий Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Михайлин Димитрий Иванов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
107-б
Роль персоны
Жених
Дата события
22.01.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
22.01.1912
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 16 (152)
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Михайлин Димитрий Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прохорова Евдокия Павлова, дочь-девица (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Прохоров Павел Николаев, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Кузнецов Максим Васильев, крестьянин (д. Кошелевка, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кусков Косьма Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Родионов Максим, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Швырков Михаил Матвеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close