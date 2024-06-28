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Бормотов Иосиф Гаврилов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Бормотов Иосиф Гаврилов
Тип записи
о браке
Номер записи
106-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.01.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
08.01.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 16 (152)
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Аникушин Николай Дементьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дербенева Александра Авраамова, дочь-девица (д. Брусовое, Вялинская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Дербенев Авраам Онуфриев, крестьянин (д. Брусовое, Вялинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Бормотов Иосиф Гаврилов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Аникушин Константин Константинов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дербенев Василий, крестьянин (д. Брусовое, Вялинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Авдеев Егор Михайлов, крестьянин (с. Сидоровка, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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