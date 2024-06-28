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Алешин Григорий Терентьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Алешин Григорий Терентьев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
104-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
11.11.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
11.11.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 409
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Рогачев Пармен Парменов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Алешина Евфросиния Григорьева, крестьянская дочь (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Алешин Григорий Терентьев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Заботин Тимофей Федотов, крестьянин (д. Житня, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Терентьев Федор Парфеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мосин Леонтий Ефремов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Казаков Емельян Данилов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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