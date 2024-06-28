Родионов Иван Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Иван Максимов

Родионов Иван Максимов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Родионов Иван Максимов
Тип записи
о браке
Номер записи
101-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
24.04.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
24.04.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 408
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Григорьев Евграф Григорьев, крестьянин (д. Нижняя Баланда, Старо-Мокшинская вол., Чистопольский у., Казанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Родионова Евфросиния Спиридонова, дочь умершего крестьянина (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Родионов Спиридон, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Ларин Митрофан Несторов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Родионов Максим Андреев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иванушкин Петр Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Родионов Иван Максимов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close