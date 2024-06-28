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Герасимов Василий Димитриев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Герасимов Василий Димитриев
Тип записи
о браке
Номер записи
98-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
09.02.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
09.02.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 407
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Безменов Андрей Григорьев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лаврова София Сергеева, дочь умершего крестьянина (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Лавров Сергей Петров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Безменов Илья Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Герасимов Василий Димитриев, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Панов Сергей Евсеев, крестьянин (с. Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Безменов Иван Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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