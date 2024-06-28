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Борисов Егор Юлианов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Борисов Егор Юлианов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
97-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
09.02.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
09.02.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 407
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Минкин Иван Марков, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Борисова Пелагея Егорова, крестьянская дочь (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Борисов Егор Юлианов, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Филаткин Петр Сергеев, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мосин Петр Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Борисов Андрей Егоров, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мосин Иван Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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