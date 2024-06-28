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Михайлин Иван Стефанов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Михайлин Иван Стефанов
Тип записи
о браке
Номер записи
96-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
07.01.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
07.01.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 407
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Михайлин Димитрий Стефанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Минкина Феодосия Кирова, крестьянская дочь (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Минкин Кир Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Жучков Егор Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Шемонаев Стефан Петров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Минкин Сергей Киров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Михайлин Иван Стефанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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