Голиков Михаил Николаев
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Голиков Михаил Николаев
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1035-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 16.11.1918
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 17.11.1918
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 125
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Голиков Михаил Николаев
Отец - Голиков Николай Григорьев, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Голикова Анастасия Сергеева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Викторией Дремач
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.