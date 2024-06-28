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Васькин Никонор Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Васькин Никонор Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1030-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
27.10.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Дата крещения
29.10.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 124
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Королева Анастасия Трофимова
Отец - Королев Трофим Арсеньев, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Королева Татьяна Миронова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Васькина Варвара Никонорова, жена гражданина
Воспр. - Хляпин Терентий Миронов, гражданин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Васькин Никонор Иванов, гражданин
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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