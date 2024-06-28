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Терентьев Петр Романов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Терентьев Петр Романов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1029-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.10.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
16.10.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 124
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Терентьева Александра Петрова
Отец - Терентьев Петр Романов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Терентьева Анна Михайлова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Пахомов Никита Михайлов, гражданин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Шамонаева Анна Савельева, жена гражданина (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Шамонаев Гавриил Федоров, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
28.10.1918
08.12.1994
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