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Азарушина Мария Антонова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Азарушина Мария Антонова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1028-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.10.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
11.10.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 124
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Азарушина Анастасия Петрова
Отец - Азарушин Петр Федоров, умерший крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Азарушина Параскева Димитриева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Азарушина Мария Антонова, крестьянская дочь (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Сигов Иван Кириллов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Азарушин Антон Федоров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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