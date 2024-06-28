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Степочкин Яков Прокопьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Степочкин Яков Прокопьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1027-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.10.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
10.10.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 123
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Гагин Иоанн Иванов
Отец - Гагин Иван Авраамов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Гагина Мария Иродионова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Степочкин Яков Прокопьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Степочкина Мария Алексеева, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Степочкин Авраам Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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