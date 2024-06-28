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Черкасов Семен Георгиев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Черкасов Семен Георгиев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1025-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
24.09.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
25.09.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 123
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Терешина Евфросиния Васильева
Отец - Терешин Василий Никитин, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Терешина Пелагея Фролова (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Голышев Иван Михайлов, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Черкасова Наталия Афанасьева, крестьянская жена (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Черкасов Семен Георгиев, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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