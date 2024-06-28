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Шарончикова Марфа Захарова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Шарончикова Марфа Захарова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1024-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.09.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
25.09.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 123
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Шарончикова Евфросиния Васильева
Отец - Шарончиков Василий Федотов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Шарончикова Марфа Захарова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Лаврова Фекла Стефанова, дочь-девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Прохоров Василий Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Лавров Стефан Давидов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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