Пахомов Сергей
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Пахомов Сергей
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1022-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 21.09.1918
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 22.09.1918
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 123
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Пахомов Сергей
Мать - Пахомова Екатерина Яковлева, крестьянская девица (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Краснова Ирина Яковлева, крестьянская жена (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кузнецов Семен Федоров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Краснов Иван Исидоров, крестьянин (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Примечание: Внебрачный
- Примечание / Дополнительно
- Внебрачный
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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