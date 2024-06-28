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Мосин Федор Петров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Мосин Федор Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1018-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.09.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
04.09.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 122
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Строкова Вера Константинова
Отец - Строков Константин Никитин, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Строкова Параскева Ефремова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мосин Федор Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Степочкина Анна Ефремова, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Степочкин Иван Родионов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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