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Евсеев Павел Никонов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Евсеев Павел Никонов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1016-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.08.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
15.08.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 121
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Моисеева Наталия Ильина
Отец - Моисеев Илья Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Моисеева Евдокия Никитина (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Евсеев Павел Никонов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Прохорова Феодосия Феодосьева, крестьянская вдова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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