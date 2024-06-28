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Кускова Ирина Максимова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кускова Ирина Максимова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1015-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.08.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
12.08.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 121
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Макаров Александр Васильев
Отец - Макаров Василий Евфимиев, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Макарова Татьяна Иванова (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кусков Илья Стефанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кускова Ирина Максимова, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кусков Андрей Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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