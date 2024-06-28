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Кошельков Василий Миронов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошельков Василий Миронов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1014-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.07.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
29.07.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 121
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Кошелькова Мария Прокопиева
Отец - Кошельков Прокопий Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Кошелькова Анна Миронова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошельков Василий Миронов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошелькова Василиса Петрова, крестьянская девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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