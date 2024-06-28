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Гагин Николай Гаврилов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Гагин Николай Гаврилов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1012-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
03.07.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
03.07.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 121
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Швыркова Анна Васильева
Отец - Швырков Василий Прокопьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Швыркова Аделаида Димитриева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гагина Марина Федорова, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гуринов Семен Илларионов, крестьянин (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Гагин Николай Гаврилов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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