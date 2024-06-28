Голиков Зотик Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоликов Зотик Григорьев

Голиков Зотик Григорьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Голиков Зотик Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1010-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
01.07.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
02.07.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 120
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Моисеева Анна Георгиева
Отец - Моисеев Георгий Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Моисеева Елена Иванова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Голикова Фекла Львова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Родионов Никифор Ипполитов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Голиков Зотик Григорьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close