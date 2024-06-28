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Шевелев Галактион Львов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Шевелев Галактион Львов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1009-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.06.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
19.06.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 120
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Шевелев Иоанн Галактионов
Отец - Шевелев Галактион Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Шевелева Акилина Евтихиева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кочетков Антон Авраамов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Соколова Параскева Семенова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Соколов Макар Никитин, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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