Михайлин Димитрий Иванов
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Михайлин Димитрий Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1008-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 18.06.1918
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 18.06.1918
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 120
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Михайлина Агрипина Димитриева
Отец - Михайлин Димитрий Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Михайлина Евдокия Павлова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Минкин Сергей Киров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Михайлина Феодосия Кирова, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Михайлин Димитрий Стефанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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