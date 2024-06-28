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Сидоров Антон Васильев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Сидоров Антон Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1005-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.06.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
11.06.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 119
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Родионов Петр Никифоров
Отец - Родионов Никифор Ипполитов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Родионова Дарья Кирикова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Евсеева Ольга Алексеева, крестьянская девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Сидоров Антон Васильев, крестьянин (д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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