Родионова Дарья Кирикова
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Родионова Дарья Кирикова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1005-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 11.06.1918
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 11.06.1918
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 119
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Родионов Петр Никифоров
Отец - Родионов Никифор Ипполитов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Родионова Дарья Кирикова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Евсеева Ольга Алексеева, крестьянская девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Сидоров Антон Васильев, крестьянин (д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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