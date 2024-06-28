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Пронина Акилина Митрофанова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Пронина Акилина Митрофанова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1003-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.05.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Королевка, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
26.05.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 119
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Романов Иоанн Ильин
Отец - Романов Илья Михайлов, крестьянин (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Романова Мавра Георгиева (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Маленичев Сергей Евдокимов, крестьянин (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Пронина Акилина Митрофанова, крестьянская жена (д. Королевка, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Пронин Гаврил Парменов, крестьянин (д. Королевка, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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