Скопин Александр Феодосьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкопин Александр Феодосьев

Скопин Александр Феодосьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Скопин Александр Феодосьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
998-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
20.04.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
21.04.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 117
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Кошелькова Александра Алексеева
Отец - Кошельков Алексей Яковлев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Кошелькова Вера Федорова (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Скопин Павел Александров, крестьянин (с. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Скопина Ольга Авдеева, крестьянская жена (с. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Скопин Александр Феодосьев, крестьянин (с. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close