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Шарончикова Мария Васильева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Шарончикова Мария Васильева
Тип записи
о рождении
Номер записи
994-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.03.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
27.03.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 116
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Бормотова Мария Георгиева
Отец - Бормотов Георгий Гаврилов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Бормотова Наталия Дионисьева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Бормотов Сергей Георгиев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Шарончикова Мария Васильева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Шарончиков Александр Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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