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Киреев Михаил Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Киреев Михаил Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
992-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.03.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
21.03.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 116
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Терентьев Василий Иванов
Отец - Терентьев Иван Парфеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Терентьева Евдокия Иванова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Безменова Евдокия Иванова, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Киреев Михаил Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Безменов Семен Ильин, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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