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Степочкина Мария Петрова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Степочкина Мария Петрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
989-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.03.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
08.03.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 115
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Шевелев Николай Иванов
Отец - Шевелев Иван Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Шевелева Ирина Романова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Иванов Семен Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Степочкина Мария Петрова, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Степочкин Петр Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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