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Шевелева Ирина Романова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Шевелева Ирина Романова
Тип записи
о рождении
Номер записи
989-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.03.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
08.03.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 115
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Шевелев Николай Иванов
Отец - Шевелев Иван Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Шевелева Ирина Романова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Иванов Семен Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Степочкина Мария Петрова, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Степочкин Петр Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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