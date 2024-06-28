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Вуколов Василий Федоров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Вуколов Василий Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
986-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.03.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рублино, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
01.03.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 115
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Вуколова Евдокия Алексеева
Отец - Вуколов Алексей Федоров, крестьянин (д. Рублино, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Вуколова Фекла Иванова (д. Рублино, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Вуколов Василий Федоров, крестьянин (д. Рублино, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Прохорятова Евдокия Ананьева, крестьянская жена (д. Рублино, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Прохорятов Федор Димитриев, крестьянин (д. Рублино, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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