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Аверьянов Михаил Михайлов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Аверьянов Михаил Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
984-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.02.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
01.03.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 114
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Кряковкин Николай Александров
Отец - Кряковкин Александр Иванов, крестьянин (д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Кряковкина Евфимия Михайлова (д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Аверьянов Михаил Михайлов, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Аверьянова Дарья Васильева, крестьянская жена (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Аверьянов Иван Михайлов, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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