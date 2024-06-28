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Кострюкова Антонина Георгиева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кострюкова Антонина Георгиева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
983-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.02.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Дата крещения
20.02.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 114
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Кострюкова Антонина Георгиева
Отец - Кострюков Георгий Алексеев, крестьянин
Мать - Кострюкова Наталия Семенова
Воспр. - Кошельков Филипп Иванов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Моисеева Елена Евдокимова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Моисеев Алексей Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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