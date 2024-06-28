Степочкина Мария Алексеева
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Степочкина Мария Алексеева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 980-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 30.12.1917
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. пункт приписки
- с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 30.12.1917
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Степочкин Василий Авраамов
Мать - Степочкина Мария Алексеева, крестьянская девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мосина Надежда Никанорова, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Плавский Семен Николаев, псаломщик (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Мосин Ефрем Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Примечание: внебрачный
- Примечание / Дополнительно
- внебрачный
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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