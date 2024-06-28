Степочкин Василий Авраамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепочкин Василий Авраамов

Степочкин Василий Авраамов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Степочкин Василий Авраамов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
980-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.12.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
30.12.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Степочкин Василий Авраамов
Мать - Степочкина Мария Алексеева, крестьянская девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мосина Надежда Никанорова, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Плавский Семен Николаев, псаломщик (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Мосин Ефрем Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Примечание: внебрачный
Примечание / Дополнительно
внебрачный
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close