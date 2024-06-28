Шевелев Иоанн Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевелев Иоанн Иосифов

Шевелев Иоанн Иосифов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Шевелев Иоанн Иосифов
Тип записи
о рождении
Номер записи
979-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.12.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
27.12.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 552
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Шевелев Василий Тихонов
Отец - Шевелев Тихон Семенов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Шевелева Гликерия Васильева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Родионова Анна Васильева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Шевелев Иоанн Иосифов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Родионов Яков Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close