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Сигова Матрона Корнилиева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Сигова Матрона Корнилиева
Тип записи
о рождении
Номер записи
978-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.12.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
21.12.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 551
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Кошелькова Анастасия Иванова
Отец - Кошельков Иван Семенов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Кошелькова Пелагея Платонова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Максимов Василий Стефанов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Сигова Матрона Корнилиева, дочь-девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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