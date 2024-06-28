Казавок Николай Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазавок Николай Васильев

Казавок Николай Васильев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Казавок Николай Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
977-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
06.12.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
07.12.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 551
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Казаков Павел Николаев
Отец - Казаков Николай Васильев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Казакова Варвара Матвеева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Богданов Владимир Константинов, землевладелец (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Казакова Анна Николаева, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Казавок Николай Васильев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close