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Трофимов Николай Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Трофимов Николай Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
976-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.10.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
16.10.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 551
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Трофимов Димитрий Николаев
Отец - Трофимов Николай Иванов, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Трофимова Параскева (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Осина Пелагея Максимова, крестьянская жена (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Тимошин Василий Георгиев, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Осин Игнатий Иванов, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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