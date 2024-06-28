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Тимошина Екатерина Павлова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Тимошина Екатерина Павлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
972-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.10.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
01.10.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 550
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Голышев Михаил Иоаннов
Отец - Голышев Иоанн Павлов, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Голышева Надежда Иванова (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Тимошин Михаил Никитин, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Тимошина Екатерина Павлова, крестьянская жена (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Тимошин Павел Иванов, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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