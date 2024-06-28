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Кочетков Антон Авраамов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кочетков Антон Авраамов
Тип записи
о рождении
Номер записи
971-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.09.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
30.09.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 550
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Родионов Михаил Димитриев
Отец - Родионов Димитрий Ананьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Родионова Феодосия Авраамова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кочетков Антон Авраамов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кочеткова Евфимия Феодосьева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кочетков Иван Сергеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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