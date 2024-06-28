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Бородина Мария Сергеева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Бородина Мария Сергеева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
968-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.07.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
16.07.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 549
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Бородина Мария Сергеева
Отец - Бородин Сергей Миронов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Бородина Стефанида Яковлева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошелькова Варвара Яковлева, крестьянская жена (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Прохоров Сильвестр Епифаниев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кошельков Семен Яковлев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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