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Платонов Иоанн Михайлов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Платонов Иоанн Михайлов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
965-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.06.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
20.06.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 548
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Платонов Иоанн Михайлов
Отец - Платонов Михаил Димитриев, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Платонова Соломония Георгиева (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Платонова Мавра Димитриева, дочь-девица (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Слепов Федор Георгиев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Платонов Димитрий Тимофеев, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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