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Чухнова Акилина Филиппова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Чухнова Акилина Филиппова
Тип записи
о рождении
Номер записи
960-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.05.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
14.05.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 547
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Кошелькова Елена Антонова
Отец - Кошельков Антон Тимофеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Кошелькова Евфросиния Филиппова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Маленичев Иван Филиппов, крестьянин (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Чухнова Акилина Филиппова, крестьянская жена (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Чухнов Иов Ильин, крестьянин (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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