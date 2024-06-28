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Шевелева Матрона Васильева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Шевелева Матрона Васильева
Тип записи
о рождении
Номер записи
958-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.04.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
04.04.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 546
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Амеличкин Онисим Онисимов
Отец - Амеличкин Онисим Иларионов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Амеличкина Мария Никитина (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Левин Павел Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Шевелева Матрона Васильева, крестьянская вдова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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