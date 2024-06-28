Данилушкин Даниил Феофанов
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Данилушкин Даниил Феофанов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 957-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 30.03.1917
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 31.03.1917
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 546
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Данилушкина Мария Данилова
Отец - Данилушкин Даниил Феофанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Данилушкина Евдокия Васильева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Степанова Варвара Артемиева, крестьянская дочь (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Степочкин Григорий Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Степанов Артемий Максимов, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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