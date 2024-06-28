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Родионов Максим Алексеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Родионов Максим Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
955-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
27.03.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
28.03.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 546
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Меркулова Мария Сергеева
Отец - Меркулов Сергей Афанасьев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Меркулова Вера Максимова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Королев Никонор Максимов, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Родионова Варвара Максимова, крестьянская жена (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Родионов Максим Алексеев, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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