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Косарева Мария Прокопьева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Косарева Мария Прокопьева
Тип записи
о рождении
Номер записи
954-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.03.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
27.03.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 545
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Косарева Мария Иванова
Отец - Косарев Иван Семенов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Косарева Мария Прокопьева (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Бобков Александр Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Шевелева Анна Лаврентьева, крестьянская вдова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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